Neste país os políticos gostam de anunciar investimentos de milhões. Há muitos foguetes sobre os anúncios, mas depois há um desinteresse ao longo da obra e pouca análise sobre o custo-benefício. Basta lembrar que o atual primeiro-ministro fez a campanha eleitoral que o levou à maioria absoluta com base na alegada ‘bazuca’ de Bruxelas, que afinal de contas nem é assim tanto dinheiro e já teve de ser reforçada por causa da inflação.





Mas de buracos em obras públicas já estão os portugueses fartos. O novo escândalo prende-se com as derrapagens das linhas de metro em Lisboa e Porto. Há poucas semanas, o secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, admitiu, numa entrevista à Antena 1 e ao ‘Jornal de Negócios’, que as obras de expansão do metro de Lisboa e Porto poderão ter uma derrapagem superior a 500 milhões de euros.