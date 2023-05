Câmara de Gaia ordena auditoria a processos "envoltos em suspeição" da operação Babel

O presidente da Câmara de Gaia revelou esta segunda-feira ter ordenado a realização imediata de uma auditoria a todos os processos "envoltos em suspeições" no âmbito da Operação Babel que levou à detenção e colocação em prisão preventiva do vice-presidente.

"Face à gravidade das questões suscitadas pelo inquérito, ordenei a realização imediata de uma auditoria a todos os processos envoltos em suspeições, a realizar pelos serviços municipais e com o apoio da Professora Doutora Fernanda Paula Oliveira, evoluindo essa auditoria de forma mais alargada aos demais processos", afirmou Eduardo Vítor Rodrigues numa declaração lida no início da reunião pública do executivo municipal.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, o socialista Patrocínio Azevedo, ficou em prisão preventiva -- medida de coação mais gravosa, no âmbito da investigação da Operação Babel, anunciou na sexta-feira o Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto.

Este processo principal da Operação Babel centra-se "na viciação de normas e instrução de processos de licenciamento urbanístico em favor de promotores associados a projetos de elevada densidade e magnitude, estando em causa interesses imobiliários na ordem dos 300 milhões de euros, mediante a oferta e aceitação de contrapartidas de cariz pecuniário".

Na Operação Babel estão em causa crimes de recebimento ou oferta indevidos de vantagem, de corrupção ativa e passiva, de prevaricação e de abuso de poder, praticados por e sobre funcionário ou titular de cargo político.