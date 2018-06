Costa afirma que levará pelos EUA a mensagem do Portugal moderno

Primeiro-ministro discursou no início das cerimónias do Dia de Portugal, em Boston.

O primeiro-ministro afirmou este domingo que, ao longo dos próximos dias, levará pelos Estados Unidos a mensagem do "Portugal moderno" em construção, num discurso em que salientou a solidez e a antiguidade da aliança entre portugueses e norte-americanos.



António Costa falava antes do discurso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no início das cerimónias do Dia de Portugal, em Boston, no estado norte-americano de Massachusetts, depois de ter sido hasteada a bandeira nacional na "City Hall".



"Inicio hoje um extenso programa nas duas costas dos Estados Unidos. Encontrar-me-ei com as comunidades portuguesas, com responsáveis de universidades e empresas. Em todo o lado levarei a mensagem do Portugal moderno em construção", declarou o primeiro-ministro.



Neste contexto, António Costa especificou que, além de Boston, estará em Providence, São Francisco, Sacramento, Nova Ioque e Newark.



"Todo este mês de junho contará com um extenso programa de eventos culturais, científicos e económicos para celebrar o nosso país nos Estados Unidos. Um programa que vai desenvolver-se em 60 cidades e em 12 diferentes Estados. Nunca esqueceremos que as comunidades portuguesas prolongam o país para além das suas fronteiras", referiu.



Na sua intervenção, com uma parte em inglês, o primeiro-ministro destacou também o caráter simbólico das comemorações do Dia de Portugal no outro lado do oceano Atlântico, nos Estados Unidos, com ele próprio e o Presidente da República a fazerem a rota que muitos portugueses fizeram ao longo de séculos: "Do continente para os Açores e dos Açores para o Novo Mundo".



Depois, António Costa fez um rasgado elogio aos valores e ao papel histórico dos Estados Unidos no mundo, país com o qual "Portugal tem uma longa amizade".



Em inglês, o líder do executivo caraterizou os Estados Unidos como "um sonho" para várias gerações de emigrantes, "uma ideia de liberdade, progresso e prosperidade, baseada em valores democráticos espalhados por todo o mundo".



"Muitos portugueses atravessaram o oceano para chegar aos Estados Unidos, país de oportunidades, e são agora um exemplo de integração bem sucedida", disse, depois de elogiar os cidadãos luso-americanos com dupla nacionalidade: "O vosso sucesso orgulha Portugal".



Na sua intervenção, o primeiro-ministro referiu-se, igualmente, a medidas tomadas pelo seu Governo para facilitar o acesso à nacionalidade portuguesa e para aumentar os direitos dos lusodescendentes.



"Temos uma política de aberta cidadania", disse, recebendo nesta parte da sua intervenção muitas palmas.