Presidente da República anuncia visita aos Estados Unidos em novembro

Marcelo Rebelo de Sousa falava no final da cerimónia que marcou a abertura das comemorações do Dia de Portugal nos EUA.

Por Lusa | 01:21

O Presidente da República anunciou este domingo que vai voltar a visitar os Estados Unidos em novembro próximo, numa deslocação em que incluirá a costa oste norte-americana e zonas com grande presença de portugueses como Fall River.



Marcelo Rebelo de Sousa falava no final da cerimónia que marcou a abertura das comemorações do Dia de Portugal nos Estados Unidos, durante uma sessão em Boston, no estado norte-americano do Massachusetts, após o discurso do primeiro-ministro, António Costa.



O chefe de Estado, que se deslocará a Washington no final deste mês para uma reunião com o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que regressará aos Estados Unidos em novembro próximo.



"Em novembro, estarei com as comunidades portugueses com as quais não me encontrarei agora", disse, antes de adiantar que visitará nessa altura a costa oeste e a importante comunidade lusa de Fall River na costa leste.