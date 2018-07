Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo promete receber bolseiros de investigação científica na próxima semana

Manifesto alerta para a precariedade do trabalho científico há "várias décadas".

17:52

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prometeu esta quarta-feira receber na próxima semana os bolseiros de investigação científica, depois de lhe ter sido entregue por uma dirigente um manifesto de apoio aos investigadores precários da Universidade de Lisboa.



À entrada da reitoria da Universidade de Lisboa, para a sessão de encerramento do Dia da Universidade, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu o manifesto das mãos da presidente da Associação de Bolseiros de Investigação Científica, Sandra Pereira.



"Vou recebê-los para a semana", disse o chefe de Estado", com o documento nas mãos.



Em resposta, Sandra Pereira pediu: "Não se esqueça de nós".



O manifesto, subscrito por professores universitários e cientistas de carreira da Universidade de Lisboa, alerta para a precariedade do trabalho científico há "várias décadas", defendendo o direito de investigadores, incluindo bolseiros, a uma carreira.