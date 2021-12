O líder da concelhia do CDS de Lisboa, Diogo Mouro, terá alegadamente forjado as eleições internas para o conselho nacional em março de 2019 e abril 2021 de modo a favorecer a sua própria lista. Uma fonte centrista, que durante os atos eleitorais esteve na mesa de voto, revelou ao CM as SMS que terá recebido de Diogo Mouro ordenando para “descarregar” votos de militantes que não compareceram ou que chegaram mais tarde.