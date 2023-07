Marta Temido eleita presidente do PS Lisboa com 99% dos votos

A ex-ministra da Saúde Marta Temido foi eleita presidente da comissão política concelhia de Lisboa do PS, tendo recebido 99% dos votos validamente expressos, segundo fonte do PS.O ato eleitoral intercalar para eleição da Comissão Política Concelhia do PS Lisboa decorreu na tarde de sexta-feira, tendo concorrido uma lista única, com o 'slogan' "A Lisboa que queremos"."Registou-se uma participação eleitoral de 39,5%, em que os votos validamente expressos foram de 99% na lista encabeçada por Marta Temido", precisou.Questionada pelos jornalistas sobre a possibilidade de ser a candidata socialista à presidência da Câmara Municipal de Lisboa nas próximas eleições autárquicas, em 2025, respondeu: "Da mesma forma que estive disponível para este trabalho na concelhia, estarei disponível se o Partido Socialista precisar de mim, mas este não é esse momento".Nas eleições autárquicas de setembro de 2021, o social-democrata Carlos Moedas foi eleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa pela coligação "Novos Tempos" (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), retirando a autarquia ao PS, que liderou o executivo da capital durante 14 anos."A Lisboa que queremos ambiciona uma cidade mais justa para todos enquanto qualifica o território e promove a sustentabilidade global", declarou Marta Temido, criticando a atual liderança PSD/CDS-PP, que governa sem maioria absoluta, pela higiene urbana que está "a funcionar pior" e pela mobilidade "caótica" na cidade.Marta Temido era a número dois da concelhia socialista de Lisboa, tendo assumido a presidência até às eleições.