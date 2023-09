Em 15 nomes possíveis para ser o próximo Presidente da República, os preferidos dos portugueses são Pedro Passos Coelho e António Guterres. A meio do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, o ex-primeiro-ministro social-democrata no período crítico da troika, segue na frente com 15,8% das intenções de voto na sondagem da Intercampus para o CM, CMTV e ‘Jornal de Negócios’.









Ver comentários