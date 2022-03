Os cerca de 2,3 milhões de pensionistas da Segurança Social que vão receber a sua pensão no início da próxima semana já serão abrangidos pelas novas tabelas de IRS. Retroativamente, ser-lhes-á também pago o imposto retido a mais nos meses de janeiro e fevereiro, tal como fonte do Ministério do Trabalho, tutelado por Ana Mendes Godinho, avançou em fevereiro ao CM.