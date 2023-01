23 moções temáticas foram aprovadas na Convenção Nacional do Chega

A Convenção Nacional do Chega aprovou este sábado 23 moções temáticas, que indicam a necessidade de repovoar o interior, erradicar a pobreza ou apoiar as estruturas locais do partido.

As moções, aprovadas ao princípio da noite de pela maioria dos 503 congressistas que participaram na votação, na V Convenção Nacional do Chega, que decorre, até domingo, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, têm de ser executadas "dentro de um prazo razoável", estabelece o regulamento eleitoral e de funcionamento do encontro.

Duas das moções foram aprovadas com apenas uma abstenção e nenhum voto contra, a que coloca as "principais preocupações políticas" dos jovens do partido, para servirem "de base para as propostas a defender e apresentar no futuro", e a que fala em "unir o partido no combate ao socialismo".

A moção "SOS Interior: Projecto D. Sancho I de Repovoação do Interior", apresentada pela distrital de Viseu, aponta um interior "injustiçado", com falta de serviços, nas áreas da educação ou da saúde, enquanto a "Erradicar a Pobreza: Levantar Portugal - Moção pelas Famílias Portuguesas" propõe que 5% do PIB seja destinado a políticas pró-família ou a criação de "um fundo de emergência para as famílias que pensem recorrer ao aborto por razões económicas".

Já a distrital de Viana do Castelo apresentou uma moção sobre "Lítio -- o presente envenenado de criação de riqueza", pedindo que sejam revertidas "todas as atuais concessões aprovadas pelo Governo PS, mesmo que acarretem custos", tendo em conta os danos que "vão causar, no imediato e a médio/longo prazo", e que "os decisores envolvidos possam vir a ser criminalizados, se a prazo, se confirmarem os danos gravíssimos enunciados, para as populações e para o Ambiente".

Uma das moções apresentadas pela distrital de Santarém defende a existência de uma "Rede Nacional da Água", à semelhança da rede elétrica, que permita a "transferência de água do Norte, onde ela é abundante, para o Sul, onde escasseia, através da designada Autoestrada da Água", ligando Douro -- Tejo -- Guadiana -- Algarve, com um custo estimado de 12.000 milhões de euros, a executar num prazo de 20 a 50 anos.

Entre as 24 moções apresentadas contam-se pedidos de apoio às estruturas locais do partido, a proposta de criação de uma "Escola Chega", para formação de militantes, ou de um gabinete para formação de autarcas, tendo sido retirada, pelo proponente, a moção que pedia a criação de um código de conduta para as redes sociais, que incluía a expulsão dos que criem páginas sem a aprovação das estruturas do Chega, para "erradicar" discussões do "foro interno" e "salvaguardar a imagem" do partido.

A "Contagem de serviço para aposentação dos Bombeiros Voluntários - reconhecimento da carreira de Bombeiro Voluntário" foi o tema da moção apresentada pelas comissões políticas de Évora, Coimbra e Beja, existindo outras propondo apoios e incentivos para a aquisição de habitação e políticas na área do turismo.

O Chega realiza, até domingo, em Santarém, a sua V Convenção Nacional, marcada na sequência do chumbo dos estatutos pelo Tribunal Constitucional.

O partido decidiu regressar aos estatutos originais, de 2019, e ajustar os órgãos, em vez de os voltar a alterar este fim de semana.

A eleição do líder deixa de acontecer em diretas e volta a ser em convenção, tendo André Ventura sido reeleito com 98,3% dos votos.