Um conjunto de 24 juízes falhou as duas datas de apresentação da declaração de rendimentos a que os magistrados judiciais estão obrigados por lei, revelou uma fonte oficial do Conselho Superior da Magistratura (CSM).



"Dos 127 que não entregaram a sua declaração no final do primeiro prazo para o cumprimento desta obrigação, mantém-se o incumprimento em 24 casos", esclareceu o órgão de gestão e disciplina dos juízes, citado pela Agência Lusa.









