Candidatos à Câmara Municipal por partido

Há 33 deputados que terão de trocar o lugar no Parlamento pelo de presidente de uma câmara municipal se vencerem as eleições Autárquicas de 26 de setembro, segundo um levantamento feito peloA maior parte destes candidatos são do PS (15) como Tiago Barbosa Ribeiro, que concorre à Câmara do Porto, ou Luís Testa, candidato a Portalegre.