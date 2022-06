O Conselho de Jurisdição Nacional do PSD deverá mesmo expulsar 46 militantes de Oeiras, por terem concorrido nas listas de Isaltino Morais nas últimas Autárquicas contra a candidatura do partido, encabeçada por Alexandre Poço, revelou ao CM o presidente do tribunal do partido, Paulo Colaço.









Os visados, neste momento suspensos a aguardar o veredicto do Conselho de Jurisdição que deverá ser conhecido até julho, sentem-se traídos pela direção de Rui Rio. Francisco Gonçalves, vice-presidente de Isaltino Morais, na Câmara de Oeiras, contou ao CM que “o líder do PSD, Rui Rio, e o seu secretário-geral, José Silvano, tinham garantido em várias ocasiões que os militantes que concorressem nas listas do autarca independente não seriam alvo de processos disciplinares”. Mas Silvano explica que tal promessa caiu por terra “assim que o PSD apresentou uma lista própria”. Versão desmentida por Francisco Gonçalves que assegura que depois de apresentada a candidatura de Poço, Rio e Silvano mantiveram o acordo.

Independentemente das promessas, Colaço esclarece que “os militantes deverão ser expulsos, porque as palavras não os exoneram de cumprir as normas que dizem que não podem ser candidatos contra listas do partido”.



pormenores

Imposição de candidato



Distrital de Lisboa e Concelhia de Oeiras aprovaram o apoio a Isaltino Morais. Mas a direção do PSD impôs a candidatura de Alexandre Poço, violando os estatutos.





Silvano entregou queixa







Leia também Secretário-geral do PSD pede ao TC que impugne decisão da Jurisdição sobre Sintra Foi o secretário-geral do partido, José Silvano, que reencaminhou a queixa de vários militantes para a Jurisdição do PSD.

5 anos afastados



Se forem efetivamente expulsos, os 46 militantes só poderão voltar a inscrever-se no partido daqui por cinco anos, isto é, em 2027.