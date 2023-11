Será um universo de 80 mil militantes do Partido Socialista (PS) que vai escolher entre José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos para próximo secretário-geral do PS. As diretas, que estão marcadas para 15 e 16 de dezembro, são reservadas apenas aos militantes (ao contrário do que sucedeu no duelo Costa/Seguro em 2014, onde a escolha foi também aberta aos simpatizantes socialistas), que têm de ter as quotas em dia para poder votar.









