"A sua sorte é a nossa sorte": Rio aplaudido na Assembleia afirma que colabora com Costa

"Conte com a colaboração do PSD, porque a sua sorte é a nossa sorte", Rui Rio colocou-se esta quarta-feira ao dispor do primeiro-ministro, António Costa, sublinhando a união necessária deste momento. Foi de seguida aplaudido pelo plenário que se encontra esta quarta-feira a decidir o decreto apresentado por Marcelo Rebelo de Sousa para um estado de emergência em Portugal a fim de combater o surto de coronavírus.O momento é de colaboração entre partidos com o único fim de combater o surto e controlar, o máximo possível, os efeitos que esta luta deverá ter na economia portuguesa."Não podemos dar tréguas à epidemia mas temos de controlar os efeitos desse combate", foi assim que a deputada Ana Catarina Mendes, do grupo parlamentar do PS, classificou a luta que o país enfrenta sublinhando que apesar de tudo é a saúde que agora importa.Ana Catarina Mendes sublinhou a importância da decisão que há a tomar e que esta não será tomada de ânimo leve. Que este medida implicará efeitos na economia e consequentemente uma crise e que é importante salvaguardar, tanto quanto possível, os empregos e meios de rendimento dos portugueses.Ana Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, por sua vez começou o seu discurso de forma atribulada. A deputada começou a tossir e com alguma dificuldade em falar, um facto que rapidamente explicou: "Engasguei-me, não tenho nenhum sintoma de absolutamente nada ou não estaria aqui". A deputada começou então a sublinhar as "longas semanas ou meses para continuar a dar uma resposta a todos os que precisam de cuidado" tendo apontado para os mais frágeis nesta altura.A deputada defendeu ainda que Espanha deu um pacote financeiro mais amplo para combater esta crise: "É preciso ajudar a economia e criar pacotes de apoio e financiamento que mantenham a produção e o emprego"."Será com responsabilidade, democracia e solidariedade que ultrapassaremos esta crise", concluiu a bloquista.A Assembleia da República vai votar esta quarta-feira o decreto do Presidente da República que pede estado de emergência para combater a pandemia do coronavírus. Os trabalhos começaram com uma hora de atraso.