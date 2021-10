Advogada condenada por falsificar será agora deputada do PSD no Parlamento

Eugénia Duarte, advogada de formação, forjou um despacho de liquidação de sentença do Tribunal de Viseu e, com o esquema, enganou o cliente que representava que ficou a pensar que a Justiça havia decidido a seu favor.Por isso, o Tribunal de Sátão não hesitou em condená-la por falsificação de documentos, em 2019. Pagou 2700 euros de multa bem como as custas judiciais.tentou uma reação este sábado, mas Eugénia Duarte optou por desligar a chamada.A social-democrata foi, nas últimas Legislativas, a sexta na lista do partido encabeçada por Fernando Ruas, que é agora presidente da Câmara de Viseu. Na AR, Eugénia vai substituir Carla Borges, que pediu suspensão do mandato, depois de ter sido eleita vereadora na Câmara de Tondela.