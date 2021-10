O secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, permitiu ser tratado, durante mais de um ano, por mestre, sem ser detentor desse título. Serras Lopes chegou a frequentar o mestrado em Ciência Política no Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa, mas nunca chegou a concluí-lo.Mesmo assim, aparecia no site da Presidência do Conselho de Ministros na área reservada para o elenco governamental como mestre.