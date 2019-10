Agressividade de António Costa na campanha chega à imprensa internacional

A principal cadeia espanhola de rádios noticiou esta sexta-feira que o primeiro-ministro português, António Costa, "pierde los nervios" (perdeu a cabeça, numa tradução livre) no último dia de campanha para as legislativas de domingo. A SER acrescenta que o também líder do PS foi travado pelos seguranças quando se dirigia ao popular aos gritos de "mentiroso".



O diário El Mundo sublinha a "tensão" depois de um idoso ter acusado Costa de estar de férias durante a tragédia dos incêndios de Pedrógão Grande. "[Costa] pareceu perder o controlo, escreve o jornal de Madrid.





Já o catalão La Vanguardia refere que "as campanhas eleitorais põem à prova os nervos dos políticos" para explicar que "a algumas horas do fecho da campanha" este foi um dia mau para "perdir los nervios".