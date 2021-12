André Ventura "disponível" para responder judicialmente sobre acusações a Fernando Rosas

O presidente do Chega, André Ventura, afirmou esta sexta-feira, no seguimento do levantamento da imunidade parlamentar, estar "disponível" para responder judicialmente, na sequência de afirmações sobre o fundador do Bloco de Esquerda, Fernando Rosas.

"Estou disponível para isso e pedi imediatamente à Assembleia da República que permitisse para poder responder perante isso. É um caso menor, mas quero responder perante isso", afirmou o líder do Chega, à margem de um jantar de Natal, organizado pela distrital de Aveiro.

Aos jornalistas, André Ventura acrescentou ainda que "aparentemente a página de jornal que circulava não será verdadeira" e que, apesar de a ter partilhado, está "muito tranquilo com isso".

A Comissão Permanente da Assembleia da República aprovou esta quinta-feira o levantamento da imunidade parlamentar do deputado único do Chega, André Ventura, para poder responder na sequência de afirmações sobre o fundador do BE Fernando Rosas.

A decisão, aprovada em reunião da Comissão Permanente - órgão de composição reduzida que substitui o plenário no período da dissolução, foi aprovada por unanimidade, a exemplo do que aconteceu no passado dia 02 de dezembro, na comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados.

Há cerca de duas semanas, alguns órgãos de comunicação social noticiaram que o Ministério Público pediu à Assembleia da República o levantamento da imunidade parlamentar do deputado único e líder do Chega, para que possa ser constituído arguido e ouvido por suspeita de um alegado crime de difamação agravada.

Em causa está uma publicação na sua página na rede social Facebook, de fevereiro deste ano e que ainda pode ser consultada, na qual escreveu: "Fernando Rosas diz que Marcelino da Mata foi um criminoso, mas foi ele que torturou homens e sequestrou mulheres em 1976".

O deputado André Ventura já teve a sua imunidade parlamentar levantada anteriormente.

Em junho, o parlamento levantou a imunidade ao deputado e líder do Chega para responder em tribunal por suspeita de crime de desobediência devido a um jantar-comício nas eleições presidenciais com mais de 170 pessoas, em estado de emergência.