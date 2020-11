André Ventura pede ao Governo para criar equipa que vigie comunidade muçulmana em Portugal

André Ventura, presidente do Chega, apresentou esta terça-feira um projeto de resolução em que pede ao Governo para criar uma equipa que vigie a comunidade muçulmana em Portugal e os "movimentos conotados com o radicalismo e fundamentalismo islâmico nas várias vertentes".

Ventura indica no documento que "a Europa convive hoje com uma escalada assassina dos movimentos conotados com o radicalismo e fundamentalismo nas suas várias vertentes que já ceifaram vidas, por exemplo, no Mercado de Natal de Berlim, na sala de espectáculos Bataclan, em Paris, na estação de metro Maelbeek e no aeroporto de Bruxelas, em Nice, em Londres, em Barcelona, na Suécia, entre outros casos".









"Não estando em causa estigmatizar uma comunidade no seu todo, não se pode ainda assim fechar os olhos ao que representa hoje o avanço do radicalismo e fundamentalismo islâmico, devendo o Estado accionar todos os mecanismos necessários que garantam que não venhamos a viver dentro de fronteiras o mesmo que, triste e lamentavelmente, se está a viver noutros países bem próximos de nós", explica o presidente do Chega no projeto.



André Ventura pede, por estes motivos, a criação de uma equipa especial que monitorize a comunidade muçulmana em Portugal, especialmente no que respeita aos movimentos conotados com o radicalismo e fundamentalismo islâmico, nas suas várias vertentes.

Pede ainda que a equipa "apresente semestralmente, na Assembleia da República, um relatório pormenorizado sobre o estado da situação aferida, bem como a evolução que se observa entre cada relatório semestral".