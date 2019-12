André Ventura pede castração química para pedófilos

O deputado único do Chega, André Ventura, entregou esta sexta-feira no Parlamento o projeto de lei que prevê a criação da pena de castração química em casos de abuso sexual de menores, avança o Sol. Ao semanário, o partido indica que a medida "será o caminho mais eficaz no controlo e prevenção" da pedofilia, pois resulta numa "clara diminuição da produção de testosterona, diminuindo assim o desejo sexual e por isso os impulsos com a mesma natureza".