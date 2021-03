O líder demissionário do Chega, André Ventura, foi este sábado reeleito pelos militantes com 97,3% dos votos avança a RTP3.Os cerca de 25 mil militantes do Chega, segundo fonte partidária, elegeram, este sábado, o presidente da Direção Nacional e os 400 delegados da III Convenção Nacional, sendo o líder demissionário, André Ventura, novamente candidato único.Em atualização