André Ventura tenta recrutar "exército popular" em comício "drive-in"

O candidato presidencial do Chega falou segunda-feira numa "segunda" fase da campanha eleitoral e ensaiou o recrutamento em massa de um "exército popular português" para "mudar Portugal", na estreia de um original modelo de comício automóvel ("drive-in").

"À medida que aumenta o brutal ataque contra nós por um sistema que já não consegue nem sabe lidar connosco, não compreendem que o nosso exército vai aumentado dia após dia, engrossando, de comunistas a católicos, de todas as raças, etnias e religiões, que vão aumentando esta enorme massa de gente que quer mudar Portugal. Nós somos o exército popular português", dramatizou André Ventura.

O discurso do deputado único e presidente do partido da extrema-direita parlamentar foi sendo pautado por "salvas de apitos", com as buzinas dos perto de 150 carros à frente do camião-palco, estacionado na praia do Aterro, junto à ameaçada refinaria de Matosinhos.