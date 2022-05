ANMP vai continuar a trabalhar na defesa de todos os municípios inclusive do Porto

A presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) disse esta terça-feira que regista a decisão do Porto de sair da organização e assegurou continuar a trabalhar "do mesmo modo" na defesa dos interesses de todos os municípios do país.

"Não temos que fazer nada em relação a nenhum município em particular. Tomámos conhecimento da decisão de ontem [segunda-feira] da Assembleia Municipal do Porto. A Associação Nacional de Municípios vai continuar a trabalhar do mesmo modo que fazia até agora, afincadamente na defesa dos interesses de todos os municípios de Portugal, incluindo do Porto", declarou a presidente da ANMP, Luísa Salgueiro (PS), que é também presidente da Câmara de Matosinhos.

Na noite de segunda-feira, a Assembleia Municipal do Porto aprovou a saída da autarquia da ANMP, após proposta do executivo camarário presidido pelo independente Rui Moreira.