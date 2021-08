O antigo presidente do PSD, Luís Filipe Menezes, explica no seu mais recente livro por que razão ajudou a segurar a liderança de Rui Rio no conselho nacional de 2020 e desmistifica a ideia errada de que ambos são arqui-inimigos desde o berço.A obra, intitulada ‘Homo Líder’ é lançada a 2 de setembro a apenas três semanas das eleições Autárquicas.