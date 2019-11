António Costa abre segredos de Estado no caso EDP

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O primeiro-ministro levantou o segredo de Estado que impendia sobre vários documentos que estão no processo EDP. Estão em causa, por exemplo, os contratos que permitiram aos chineses da China Three Gorges (CTG) ficar com 23,27% da EDP, bem como todos os emails que relatam as negociações entre o Estado chinês e o Estado português.Estavam também abrangidos pelo segredo de Estado as trocas de correspondência com Bruxelas para o ... < br />