António Costa vai agarrar-se à boia dos bons indicadores económicos quando intervir no último debate do Estado da Nação desta sessão legislativa, esta quinta-feira.



A dúvida está em saber se o chefe do Governo vai ou não anunciar novos apoios a conceder no último trimestre do ano, nomeadamente quais as novidades em relação a possíveis novas bonificações nos empréstimos à habitação para fazer face à subida dos juros.









