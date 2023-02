Conheça todas as medidas do Governo para resolver a crise na habitação

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, um novo pacote legislativo sobre habitação com medidas que visam estimular o mercado de arrendamento, assim como a agilização e incentivos à construção.





Entre as medidas anunciadas por António Costa estão a disponibilização de terrenos e edifícios que estejam classificados como para comércio ou serviços para que possam servir também para habitação; a criação de habitações a custos acessíveis; inovações no processo de licenciamento de casas ou a proteção dos senhorios através do pagamento das rendas que quem esteja em incumprimento há três meses.



Proprietários que vendam casas ao Estado ou autarquias isentos de mais-valias

Os proprietários que vendam casas de habitação ao Estado ou autarquias vão beneficiar de isenção de imposto de mais-valias, anunciou hoje o primeiro-ministro, António Costa.

António Costa falava no final de um Conselho de Ministros em que foi aprovado um novo pacote legislativo sobre habitação com medidas que visam estimular o mercado de arrendamento, assim como a agilização e incentivos à construção.

A medida visa aumentar a oferta de casas para o mercado de arrendamento acessível.





