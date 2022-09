O líder do Governo português respondeu este sábado às críticas da oposição quanto à escolha de Manuel Pizarro para a pasta da Saúde, após uma tomada de posse de quatro minutos no Palácio de Belém que contou com a presença da governante demissionária Marta Temido, do Presidente da República, do presidente da Assembleia da República e da diretora-geral da Saúde.









“Diria que ficaríamos todos mais surpreendidos, e provavelmente aqueles que votaram no PS teriam boas razões para criticar se, em vez de ter nomeado alguém do PS, tivesse nomeado um adversário do PS. Isso é que me pareceria bastante estranho”, disse António Costa. “As oposições têm sempre que encontrar alguma coisa para dizer e raras vezes são muito imaginativas”, acrescentou.

Já o novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, disse estar confortável com o Estatuto do SNS e, sobre os meios, afirmou que “serão sempre necessários mais meios e é também importante utilizar da forma mais eficaz os meios existentes”.





Deixa Governo “sem amargos de boca”



A ex-ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou este sábado que saiu do Governo “sem amargos de boca”, agradeceu aos portugueses e ao primeiro-ministro, e adiantou que vai assumir funções como deputada na Assembleia da República. “Vou assumir as minhas responsabilidades como deputada pelo meu distrito com muito orgulho e muita honra e, portanto, vou continuar a trabalhar. A política não é necessariamente um exercício que só se faça no palco ou na exposição”, disse Temido .