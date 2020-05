Através da rede social Twitter, o líder social-democrata, Rui Rio defendeu que Centeno "não

tem condições para continuar".



"Se estava mal, com esta prestação na AR, Centeno ainda ficou pior. Não tem condições para continuar! Mal vai um PM que mantém um Ministro que não lhe foi leal, que tem a crítica pública do PR, que a bancada do PS não defendeu e que diz ser irresponsável fazer o que o PM anunciou", lê-se na publicação do social-democrata.

O primeiro-ministro, António Costa, e o ministro das Finanças, Mário Centeno, estão durante a noite desta quarta-feira reunidos em São Bento, após polémica em torno da transferência de milhões para Novo Banco.A informação está a ser avançada pela RTP.Recorde-se que esta quarta-feira, ono governo, sugerindo que abandonasse o cargo de ministro das Finanças.