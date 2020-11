António Costa ignorou contacto com infetado pela Covid-19

Quando o primeiro-ministro, António Costa, chegou à Escola Secundária de Benavente no dia 14 de setembro, para assinalar o arranque do novo ano lectivo, já sabia que tinha estado cinco dias antes em contacto com um infetado por Covid-19 e possíveis respetivos contágios, que ainda esperavam pelo resultado do teste. Dia 9, Costa visitou a Bienal de Arte Têxtil, em Guimarães, guiado pelo presidente de câmara, Domingos Bragança, e na presença do chefe de gabinete do autarca, que viria a testar positivo dia 13, depois de ter tido dores de cabeça, confusão mental, pesadelos múltiplos, suores frios e um cansaço excessivo na noite anterior.