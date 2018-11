António Costa mencionado em teia de "fake news" após polémica de Isabel Moreira

Site lançou a notícia falsa de que o primeiro-ministro iria processar o autor da foto da deputada.

16:58

Depois de, na passada segunda-feira, a deputada do Partido Socialista Isabel Moreira ter sido apanhada a pintar as unhas durante o debate do Orçamento de Estado no Parlamento, surgiu uma notícia num site de fake news que tem circulado pelas redes sociais e envolve o nome de António Costa.

Na publicação da "Gazeta Política", o site refere que "António Costa vai processar o autor da foto de Isabel Moreira". A desinformação começou a circular e está a gerar indignação sobre o primeiro-ministro. "Ele não gostou da Brincadeira. Era o que mais faltava, não era?", é possível ler-se na "notícia", que já foi republicada noutros sites de fake news.

Apesar do nome – idêntico ao do primeiro jornal português, Gazeta – a página que divulga falsamente um suposto processo judicial não é um meio de comunicação.



Além de informações falsas, estes sites copiam na íntegra conteúdos de jornais reais