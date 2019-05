Assembleias de voto encerraram às 19 horas no continente e na Madeira

As assembleias de voto para eleger os deputados ao Parlamento Europeu encerraram hoje, às 19h00, em Portugal continental e na Madeira.Nos Açores, a votação também se realiza desde as 08h00 e até às 19h00 locais (09h00 e 20h00 de Lisboa, devido à diferença horária de 60 minutos).Estão recenseados cerca de 10,7 milhões de eleitores para a votação que hoje elege os 21 eurodeputados portugueses, mais de um milhão do que na anterior eleição, em maio de 2014.Cerca de 400 milhões de eleitores dos 28 países da União Europeia elegem 751 lugares do Parlamento Europeu.Em Portugal concorrem 17 forças políticas, mais uma do que em 2014.