Uma jogada de mestre. O Governo nomeou um boy do Partido Socialista, Tiago Preguiça, para diretor-geral da Segurança Social em regime de substituição (o lugar estava vago há mais de um ano). O objetivo passa por abrir um concurso para este cargo de topo da Administração Pública à medida do nomeado. Ou seja, Tiago Preguiça apresentará no currículo experiência no cargo, algo que não será possí...