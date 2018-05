Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assunção Cristas defende relacionamento entre Portugal e Angola

Presidente do CDS-PP acredita que está ultrapassada "a situação incómoda" que existia entre os dois países.

Por Lusa | 14.05.18

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, considerou esta segunda-feira, em Luanda, que "mais do que nunca" Portugal e Angola podem continuar o bom relacionamento, uma vez que está ultrapassada "a situação incómoda" que existia entre os dois países.



Assunção Cristas falava à imprensa, à margem de uma palestra sobre "A Política e a Mulher", realizada na Faculdade de Direito, da Universidade Agostinho Neto, em Luanda, onde comentou o impasse que marcou nos últimos tempos a relação entre Angola e Portugal.



Em causa, estava o processo judicial que envolvia o ex-vice-Presidente da República de Angola, Manuel Vicente, remetido agora pela justiça portuguesa a de Angola, conforme desejo do Governo angolano.



"Eu creio que hoje, mais do que nunca, podemos continuar esse bom relacionamento, que continuou sempre a existir, os canais continuaram a existir, eu fui convidada para estar aqui na Agostinho Neto, para esta palestra, ainda antes, aceitei ainda antes, é sinal de que as coisas estavam também a fluir", disse a dirigente do CDS-PP.



A líder do CDS-PP disse ainda estar convicta de que o bom relacionamento entre os dois países, que partilham a mesma língua, em muitos casos a mesma uma cultura e visões, "que se cruzaram na história", sempre existiu.



"As relações de Portugal e Angola foram sempre correndo bem, temos muitos portugueses em Angola e muitos angolanos em Portugal, muitos de nós inclusivamente partilhando Portugal e Angola", reforçou a dirigente do CDS-PP.



Com os estudantes angolanos, Assunção Cristas partilhou a experiência de Portugal da ação das mulheres na política, a forma como vê a necessidade de mais participação feminina, apesar dos ganhos já conquistados ao nível do parlamento e no grupo parlamentar do partido que dirige, com 44% de representação feminina.



"Entendo que quanto mais tivermos uma representação paritária, mais a sociedade fica bem refletida naquilo que é o trabalho, a reflexão e as decisões que todos os dias se tomam em política, seja ao nível do parlamento seja também ao nível da governação, e a propósito disso também lembrar o que têm sido as grandes batalhas e as conquistas das mulheres em várias áreas", frisou.



Assunção Cristas sublinhou que não é apenas na política, onde existem menos mulheres comparativamente a homens, mas também nas administrações de grandes empresas, e quando se olha para a partilha das tarefas em casa e fora de casa as mulheres são as mais sobrecarregadas.



"Nós, na verdade, temos uma igualdade na lei e em todos os documentos internacionais e europeus, falam da igualdade entre homens e mulheres, mas depois na prática sabemos que essa igualdade efetivamente não existe", salientou.



Para terça-feira, a líder do CDS-PP tem agendado encontros com os principais partidos políticos em Angola - Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) e Convergência Ampla de Salvação de Angola-Coligação Eleitoral (CASA-CE).