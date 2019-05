Assunção Cristas e Catarina Martins na rua a dar apoio às campanhas

A líder do CDS-PP juntou-se a Nuno Melo na rua. Nas bancadas do Mercado de Olhão, Assunção Cristas defendeu que é preciso equilibrar o "mercado eleitoral" para a direita.Apesar das queixas ouvidas no percurso, a presidente centrista foi apelando ao voto.Já Catarina Martins juntou-se à campanha bloquista à noite, num comício em Aveiro.A líder do BE trouxe, no dia anterior, um argumento feminista para a campanha: Marisa Matias é a única mulher a liderar uma das 17 listas no País.O candidato da CDU às Europeias sugeriu esta sexta-feira que seja criado um observatório europeu para as alterações climáticas, sobretudo na questão da seca.Em Cuba, no Alentejo, João Ferreira concretizou mesmo que esse organismo europeu deveria ser instalado numa região do Interior de Portugal.