Rangel e Melo dão resposta a Costa

Depois de, na véspera, António Costa ter acusado a direita de fazer uma "campanha suja" ao recorrer ao dossiê dos incêndios para o embate político, os candidatos de PSD e CDS responderam ao líder do PS.Paulo Rangel, cabeça de lista social-democrata, pediu "serenidade e elevação" ao chefe do Executivo. Ontem à tarde, Rangel teve ao lado o líder Rui Rio.Nuno Melo, do CDS, pediu a Costa "que tenha uma campanha tranquila e que perceba que há mais vida além da política".O candidato socialista visitou a fábrica da Dan Cake na Póvoa de Santa Iria e aproveitou por criticar a direita.Pedro Marques apelou ao voto e congratulou-se com o facto de ser "bom falar assim, cara a cara, sem os candidatos a fazerem ruído uns com os outros", numa bicada a PSD e CDS.À tarde, já em Ponte de Sor, prometeu lutar "até à exaustão" para que os portugueses votem, atacando a "falta de elevação do PSD nesta campanha.O cabeça de lista às Europeias da CDU rejeita embarcar no que considera ser uma campanha de "questiúnculas", "fulanizações" e até "ataques pessoais" por PS, PSD e CDS."Não contam connosco para desviar esta campanha disto que nos parece o essencial", afirmou João Ferreira após uma arruada em Évora.