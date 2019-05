PSD e CDS apontam aos fogos e socialista sem medo da rua

A direita pegou no tema dos incêndios para lançar farpas ao Governo, com o candidato do PSD, Paulo Rangel, a fazer uma viagem de helicóptero pela área ardida do Centro, em 2017, e a líder do CDS a acompanhar o centrista Nuno Melo num périplo pelas casas reconstruídas em Oliveira do Hospital.No PS, Pedro Marques quis mostrar que não tem medo da rua e ensaiou um curto passeio em Évora. Ao segundo dia de campanha, a maioria dos candidatos contou com o apoio dos líderes.De manhã, Rangel sobrevoou a zona de Pedrógão, Pampilhosa da Serra e Oliveira do Hospital para afirmar que tem "preocupações enormes" com a preparação da época de incêndios. O atual eurodeputado disse ainda estranhar que o Governo em dois anos "não tenha conseguido" resolver os problemas do SIRESP.À tarde, Rangel tocou em mais um ponto sensível na região: o IP3. "Isto mostra que o Governo PS só trabalha para o que dá no olho por isso quisemos mostrar os bastidores do IP3."Já Assunção Cristas esteve ao lado de Nuno Melo para ver "os resultados"dos avanços na recuperação das casas ardidas, mas recusou estar a fazer aproveitamento político.Pedro Marques, o candidato socialista, arrancou o dia em Évora, onde fez cerca de 50 metros a pé para ir tomar um café ao Giraldo, numa ação fora da agenda. Foi o primeiro e breve contacto com populares. Ainda no Alentejo, pediu depois uma solução rápida para o impasse jurídico que impede a abertura da nova autoestrada entre Ferreira do Alentejo e Grândola.À noite, o ex-ministro teve António Costa ao lado, num comício em Faro. No BE, Catarina Martins acompanhou Marisa Matias numa viagem de comboio desde Beja e Jerónimo de Sousa apoiou o candidato comunista João Ferreira em Lisboa.Este ano, após as alterações introduzidas à lei eleitoral, todos os eleitores recenseados em território nacional podem votar antecipadamente a 19 de maio, em qualquer município capital de distrito ou em qualquer ilha das regiões autónomas sem terem de invocar qualquer motivo.Contudo, têm de o comunicar até hoje através do portal votoantecipado.mai.gov.pt.