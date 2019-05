Cabeça de lista do CDS às eleições Europeias quer recuperar mandato perdido em 2014

Nuno Melo, cabeça de lista do CDS às eleições Europeias, quer recuperar o mandato perdido em 2014 quando o partido concorreu em coligação com o PSD e espera, pelo menos, repetir os resultados de 2009, em que elegeu dois deputados ao parlamento Europeu.



"Esse será um bom resultado. Mas o CDS até merecia mais, embora saibamos que hoje precisamos de mais votos para eleger o mesmo número de mandatos", disse ao Correio da Manhã.

O candidato deslocou-se esta segunda-feira-feira a Oliveira do Hospital, Fundão, Castelo Branco e Rio Maior acompanhado de Pedro Mota Soares e Raquel Vaz Pinto, seguintes na lista, num dia dedicado ao Interior.



Na Cerfundão, a maior comercializadora de cereja do país, não poupou criticas ao Governo sobretudo no que diz respeito ao aproveitamento de fundos comunitários para a agricultura: "Não é aceitável que se desperdicem fundos por o Estado recusar a sua componente nacional ou que um projeto esteja três anos à espera de resposta do Governo. O dinheiro investido na agricultura multiplica-se em termos de criação de riqueza, de postos de trabalho e também de receita para o Estado", rematou.