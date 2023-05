Parlamento volta atrás e mantém audição de João Galamba para as 17h00

A audição do ministro das Infraestruturas, João Galamba, mantém-se para as 17h00 desta quarta-feira, de acordo com a agenda publicada no site do Parlamento.Segundo a TSF avança, o Parlamento tinha divulgado na agenda que a ida de Galamba ao Parlamento seria às 14h10. Entretanto, o documento foi atualizado e a hora passou a ser a inicialmente divulgada.O ministro das Infraestruturas vai ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito à TAP, após pedido urgente, sobre a exoneração por justa causa de Christine Ourmières-Widener e a reunião preparatória de janeiro.