Audições do SIS e do SIRP vão realizar-se esta quinta-feira à porta fechada

Adélio Neiva da Cruz,









As duas audições serão sobre "o contexto e enquadramento legal da intervenção do SIS na recuperação de equipamento informático e documentos classificados na posse de um ex-adjunto do ministro das Infraestruturas", João Galamba. às 17h30. Já a audição da secretária-Geral do SIRP, Maria da Graça Mira Gomes, vai acontecer às 19h.

As audições dos Serviços de Informações de Segurança (SIS) e Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) vão realizar-se esta quinta-feira, à porta fechada, revelou a SIC Notícias.A audição do diretor do SIS,vai decorrerEm atualização