O Portal Base aceitou, o ano passado, um contrato público no valor de 3,3 mil milhões de euros sem levantar qualquer reserva.



O erro no contrato, cujo valor real era de de 3,3 milhões de euros, foi detetado este ano pelo Tribunal de Contas numa auditoria àquele portal, gerido pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC), a quem as entidades públicas são obrigadas a comunicar os contratos, para poderem executá-los.









