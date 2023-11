Augusto Santos Silva fez ataque violento ao Ministério Público durante Conselho de Estado

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, aproveitou a intervenção no Conselho de Estado, realizado esta quinta-feira, para desferir um ataque ao Ministério Público, descrito por fontes conhecedoras da reunião como "violentíssimo" ou mesmo "trauliteiro".O tom geral da intervenção de Augusto Santos Silva foi o de que "é preciso pôr ordem no Ministério Público"."Precisamos de discutir o Ministério Público, que está numa estratégia antipolíticos", disse a segunda figura do Estado, militante histórico do PS e pretendente a uma candidatura a Belém.Ao contrário do ataque de Santos Silva, as intervenções de António Costa não referiram a justiça nem o Ministério Público.