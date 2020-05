Aumentos e progressões em dúvida na Função Pública

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, não se compromete com progressões nas carreiras nem com aumentos salariais no próximo ano. Os sindicatos da função pública estranham as declarações de Alexandra Leitão, dizem que depois do esforço de milhares de funcionários não mereciam esta ameaça e que não vão aceitar medidas que penalizem ainda mais os trabalhadores....