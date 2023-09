Seis anos depois de ter declarado ao Tribunal Constitucional (TC) ser cotitular de uma conta bancária com a mãe, António Costa descobriu que não é cotitular da conta, porque o banco terá perdido a documentação por ele preenchida, em 2016. O primeiro-ministro (PM) constatou esta situação após ter recebido várias perguntas do Ministério Público (MP) junto do TC sobre as suas declarações de rendimentos.









Ver comentários