Basílio Horta repete vitórias e ruma ao último mandato em Sintra

Em 2013 ganhou de forma surpreendente, há quatro anos conquistou a maioria absoluta. Agora, Basílio Horta voltou a conquistar a vitória em Sintra para o PS de forma folgada e a bater o médico-deputado apresentado pelo PSD, Ricardo Batista Leite .Basílio Horta promete "um novo ciclo e uma nova estratégia de desenvolvimento", com o objetivo de "defender as pessoas e o património". Para isso, quer avançar com a "construção de mais equipamentos de saúde, melhor mobilidade, requalificação do espaço público e mais zonas verdes e de lazer", num dos concelhos mais populosos do País e com graves assimetrias, onde a segurança é um problema e a dependência de Lisboa uma constante.Aos 77 anos, este será o último mandato como autarca em Sintra do homem que nasceu em Tábua, mas que se fixou na capital para estudar e depois fundar o CDS-PP com Freitas do Amaral. Tem a experiência dos cargos ministeriais que ocupou em vários Governos e quer usá-la para renovar o concelho