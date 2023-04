A deputada do BE Mariana Mortágua revelou na quinta-feira que a Presidência foi informada da intenção de se alterar um voo da TAP para acertar a viagem com a agenda de Marcelo.



Os documentos enviados pelo Governo à comissão de inquérito à TAP dão novos detalhes sobre o voo proveniente de Maputo. Segundo a deputada, a iniciativa partiu da agência de viagens, que, nesse mesmo dia, “deu contas dessas diligências ao gabinete da Presidência”.









Ver comentários