BE/Porto propõe à câmara hastear bandeira LGBT+ pela igualdade de direitos

O Bloco de Esquerda propôs esta sexta-feira à Câmara Municipal do Porto que, para celebrar o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, hasteie a bandeira LGBT+ arco-íris como "um primeiro momento simbólico pela igualdade de direitos".

Numa carta enviada hoje ao presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, o grupo municipal do Bloco de Esquerda propõe que o município hasteie dia 17 de maio a bandeira LGBT+ [Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero] "pela igualdade de direitos e contra a discriminação, à semelhança do que têm feito vários municípios em mais de 100 países".

Na missiva, a que Lusa teve acesso, os deputados municipais dizem já ter lançado o repto à Câmara do Porto em 2020 para que a bandeira arco-íris fosse hasteada nos Paços do Concelho no Dia do Orgulho LGBT, "sugestão que não foi acolhida pelo executivo".

"O Bloco propõe agora que o Dia Internacional Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, seja oficialmente reconhecido e comemorado pelo município do Porto, com o objetivo de criar uma maior sensibilização sobre esta temática, que permita educar contra o preconceito e a discriminação de que as pessoas LGBT+ ainda são alvo", salientam.

Os deputados afirmam que muitas pessoas da comunidade LGBT continuam a ser "confrontadas com situações de discriminação e violência em áreas quotidianas da sua vida" e que a iniciativa permitirá sinalizar que "os comportamentos discriminatórios e violentos não são tolerados".

O BE recorda ainda que em junho de 2015, a Assembleia da República consagrou o dia 17 de maio como o Dia Nacional contra a Homofobia e Transfobia, "tendo expressado o seu empenho no cumprimento dos compromissos nacionais e internacionais de combate à discriminação homofóbica e transfóbica".