Bloco de Esquerda quer substituir layoff por salários pagos a 100%

O Bloco de Esquerda pede a substituição do layoff por "um apoio às empresas que mantenham o salário a 100% dos trabalhadores".Esta é uma das medidas que o partido avança para o orçamento suplementar.Nas sugestões, esta terça-feira elencadas por Catarina Martins, consta ainda "a criação de um subsídio de desemprego extraordinário para a cessão de atividade que deve vigorar até ao final do ano, no valor de 438 euros", para trabalhadores que não recebam outro apoio.O partido quer também a "proibição de despedimentos" como forma de as organizações acederem a todos os apoios do Estado.