Boletins de voto chegam dois meses após eleições

Os portugueses a residir no México ficaram impedidos de votar nas eleições legislativas de 6 de outubro, devido ao atraso nos correios."O boletim de voto só chegou no dia 5 de dezembro, quase dois meses depois" do ato eleitoral, denunciou aouma eleitora, natural de Lisboa, a viver há dois anos na Cidade do México. A mesma situação ocorreu a pelo menos mais 20 portugueses, acrescentou.